Calci, pugni e minacce di morte ai genitori. Sotto il cuscino della camera trovati due coltelli

Calci e pugni ai genitori, che hanno il coraggio di chiedere aiuto e denunciare. Nel pomeriggio del 13 ottobre, gli agenti della Polizia di Stato di Rimini hanno tratto in arresto una cittadina italiana 31enne per il reato di maltrattamenti in famiglia. Alle ore 14.25, è giunta una chiamata al Numero Unico di Emergenza 112 - Nue, per una segnalazione di lite in famiglia nei pressi di un’abitazione del centro.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno preso contatti con un uomo e una donna, i quali hanno riferito di avere avuto una lite con la propria figlia, lamentando di essere stati colpiti poco prima, con calci e pugni dalla stessa. Entrambi i genitori hanno ammesso di temere per la loro incolumità, in quanto stanchi delle continue vessazioni vissute da tempo nei loro confronti da parte della giovane e di essere intenzionati a denunciarla.

In tale frangente, i poliziotti, hanno intercettato nella propria camera da letto la ragazza, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta al presumibile abuso di sostanze stupefacenti. La stessa ha riferito di essere da tempo consumatrice abituale di cocaina e tra gli effetti personali è stato rintracciato un coltello a serramanico e un coltello da cucina entrambi occultati sotto al cuscino e successivamente posti sotto sequestro. Nella circostanza, la giovane ha inveito con frasi ingiuriose contro i genitori, minacciandoli di morte. Gli stessi successivamente hanno ricorso alle cure mediche, recandosi in ospedale.

In considerazione dei fatti accaduti, la donna è stata tratto in arresto e sentito il Pm di turno ne ha disposto l’ingresso nella locale casa circondariale.