Caldo record, bambino colto da malore in spiaggia

Mattinata agitata, quella di lunedì, sulla spiaggia di Bellaria dove il 118 è dovuto intervenire per due eventi distinti a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro. Il primo allarme è scattato nello specchio di mare davanti al Bagno 77 quando, a circa 70 metri dalla riva, il bagnino di salvataggio ha visto un corpo inerme sul pelo dell'acqua. L'addetto si è precipitato riuscendo a recuperare un uomo che, durante la nuotata, aveva accusato un malore perdendo coscienza. Riportato a riva, sono iniziate le manovre di rianimazione ed è stato necessario usare il defibrillatore per far ripartire il cuore del bagnante mentre sul posto si sono precipitati i sanitari di Romagna Soccorso che hanno proseguito fino a far riprendere l'uomo, un turista di Reggio Emilia di 71 anni, che è stato poi trasportato d'urgenza all'Infermi di Rimini.

Più o meno contemporaneamente, il personale del 118 è intervenuto anche al Bagno 78 dove un bambino di 8 anni ha accusato un malore dovuto con tutta probabilità a un colpo di calore. Il piccolo, visitato dai sanitari, è stato poi trasportato con un codice di media gravità al pronto soccorso del nosocomio riminese per le cure del caso. In entrambi gli interventi, sul posto si sono recati i militari della Capitaneria di Porto per gli accertamenti di rito.