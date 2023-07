Cambio alla guida del seminario e novità nelle parrocchie, nuovi avvicendamenti nella Diocesi

Il vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi, per rispondere a nuove necessità e offrire alle rispettive comunità una adeguata cura pastorale, ha deciso altre nomine e avvicendamenti. Don Paolo Bizzocchi, ordinato sacerdote da alcuni mesi, è nominato vicario parrocchiale della parrocchia di S. Mauro Pascoli, facendo vita comune con don Giampaolo Bernabini e in collaborazione con i sacerdoti della Zona Pastorale di Savignano-San Mauro.

Don Cristian Squadrani, già parroco in solido nella Unità pastorale di San Giuliano Borgo e Celle, viene nominato “Referente diocesano per il Seminario”, sostituendo il rettore don Paolo Donati, e referente della “Casa vocazionale” in Seminario. Inoltre collabora nella Pastorale Giovanile-Vocazionale diocesana e continua a offrire un aiuto pastorale nelle parrocchie di San Giuliano martire e S. Maria delle Celle.

Don Domenico Corona, sacerdote della diocesi di Massa Marittima e residente a Igea Marina, viene nominato “Aiuto pastorale” delle Comunità di Igea Marina, Bellaria mare, Bellaria monte e San Mauro Mare, in particolare per l’assistenza pastorale ai malati ospiti delle strutture sanitarie-assistenziali della Zona.

Padre Donato Sartini, già membro dell’Ordine dei Frati Minori, svolgerà un servizio pastorale in diocesi nella Parrocchia della Riconciliazione e la Casa di Cura “Villa Maria” in Rimini.