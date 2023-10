Cambio al vertice provinciale del Sap, eletto il nuovo segretario provinciale

Si è svolto mercoledì pomeriggio (18 ottobre) il Consiglio Provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia alla presenza del segretario generale Stefano Paoloni, che ha eletto Salvatore Giglia come nuovo segretario provinciale. Salvatore Giglia 52 anni, riminese in servizio presso la Questura di Rimini, succede a Roberto Mazzini che andrà a ricoprire l’incarico di Segretario nazionale in seno alla Segreteria Generale. “Sono grato del riconoscimento e della fiducia accordatami, continuerò nel solco della precedente gestione, per portare avanti le istanze degli uomini e delle donne della Polizia di Stato in provincia. Insieme all’intera Segreteria Provinciale continueremo a essere un continuo pungolo per l’amministrazione, per i delicati temi afferenti gli organici e i rinforzi estivi, così come la questione alloggi di servizio".