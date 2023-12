"Cannibalismo" in centro storico, in preda ai fumi dell’alcol morde alla mano un poliziotto

Momenti di tensione in centro storico a Rimini. Nella serata di giovedì (7 dicembre) la Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino italiano, per i reati di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Sono circa le 21 quando al Numero unico di emergenza 112 giunge una chiamata, con la quale viene segnalata nei pressi del centro, una persona molesta intenta a importunare un uomo. Sul posto, i poliziotti rintracciano una persona che, in preda ai fumi dell’alcol, stava inveendo con frasi ingiuriose e offensive.

Nel tentativo di placare l’ira dell’individuo, quest’ultimo si è scagliato violentemente contro gli agenti colpendoli con calci e pugni e mordendo alla mano uno di loro. Alla luce di quanto emerso, l’uomo è stato portato con non poca fatica all’interno del mezzo di servizio e una volta accompagnato in Questura è stato tratto in arresto. In considerazione dei fatti accaduti, gli agenti si sono recati in ospedale per le cure del caso, sono stati dimessi rispettivamente con 8 e 4 giorni di prognosi. L’individuo è stato deferito in stato di libertà per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale.