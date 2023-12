La Regina dell'Adriatico si prepara a festeggiare il Capodanno in piazza

Mancano poche ore e Piazza Roosevelt si trasformerà in una grande sala da ballo grazie allo spettacolo promosso dall'Amministrazione Comunale.

Sul palco installato davanti Palazzo Mancini i dj e i vocalist di Radio Studio Più apriranno la serata dalle 22 fino alle 23, quando inizierà l'esibizione dei Jbees, una delle cover band più famose in Emilia Romagna, che farà cantare tutta la piazza con le hit più famose dagli anni '70 ai giorni d'oggi.

A mezzanotte salirà sul palco la Sindaca Franca Foronchi insieme ai membri della Giunta comunale per un brindisi e per fare gli auguri di buon anno a tutti i presenti. All'1 tornerà Radio Studio Più sul palco con i propri dj che trasmetteranno l'evento a livello nazionale e faranno ballare tutti i presenti fino alle 3 a ritmo delle più famose canzoni di ieri e di oggi.

"Anche quest'anno come Amministrazione Comunale – affermano la Sindaca Franca Foronchi e il Vicesindaco Alessandro Belluzzi - abbiamo fortemente voluto fare la festa in piazza, per offrire ai nostri concittadini e a chi ha scelto Cattolica come vacanza uno spettacolo di qualità. Lo abbiano fatto convintamente perché tutti devono avere l’opportunità di fare festa, una festa per la comunità. La collaborazione con Radio Studio Più, una delle Radio più importanti nel nord e centro Italia, che da oltre 20 giorni promuove il Natale a Cattolica attraverso spot e interviste e la scelta dei Jbees come band per il concerti è sinonimo di qualità. Il nostro invito pertanto è quello di venire in Piazza a mezzanotte per salutare insieme il 2023 e l'arrivo del nuovo anno".