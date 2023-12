Capodanno in sicurezza, aumentano i controlli della Polizia locale con l'aiuto degli street tutor

Natale in sicurezza. Anche l’amministrazione di Cattolica ha partecipato all’incontro che si è tenuto in Prefettura a Rimini per l’organizzazione e la sicurezza degli eventi natalizi e del Capodanno. Disposto l’aumento dei controlli da parte della Polizia locale per tutto il periodo delle feste. Per la notte di Capodanno gli agenti della municipale saranno in strada con 6 unità, coadiuvati dagli street tutor, che sono già operativi da diversi giorni, a supporto delle pattuglie nelle vie del centro. Al fine di evitare disordini e bivacchi è stata vietata la vendita per asporto e detenzione del vetro in giornate e orari maggiormente sensibili. Proseguiranno quindi gli accertamenti su soste e circolazione stradale con l’ausilio di etilometro, targa system e i controlli sulla regolarità dell'occupazione di suolo pubblico, delle attività commerciali e di ristorazione, prevenzione della microcriminalità. Il comando di polizia locale sarà sempre aperto anche nei giorni festivi e saranno implementate le aperture serali nei fine settimana, prefestivi e festivi, a supporto dell'attività su strada e degli eventi natalizi.