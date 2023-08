La Casa Matta a fianco della Romagna alluvionata, messi a disposizione 2.400 euro

A seguito dell’alluvione in Romagna, anche la CasaMatta si è fin da subito attivata per offrire il suo supporto ai comuni più colpiti con vari interventi. In particolare sono state raccolte carte prepagate per la spesa, donate dai cittadini, valorizzando le ottime relazioni con il Conad city marignanese (modalità già molto apprezzata nel 2022 ad Ostra nelle Marche in occasione di analogo grave evento).

Successivamente sono state attivate donazioni al Comune di Cesena, al Comune di Forlì, all’Associazione disabili di Faenza ed a Conselice. Sono stati consegnati materiali di prima necessità e stivali in gomma tramite l’Associazione Operativi al Massimo di Lodi, consegnati a Ravenna a Fornace Zarattini. Sono poi stati messi a disposizione viveri e materiali presso i comuni di Forlì, Cesena, Conselice e Faenza tramite volontari privati accorsi sul posto.

La CasaMatta ha infine attivato una raccolta che ha permesso di mettere a disposizione 2.400 euro, di cui 550 euro per Conselice e Forlì, 500 euro per Faenza Disabilità, 150 euro per Conselice, 600 euro per Servizi Sociali Comune di Forlì, 600 euro per Servizi Sociali Comune di Cesena.

"Alla CasaMatta e ad Auser sono arrivati i ringraziamento di tutte le realtà sostenute e anche noi – afferma l’amministrazione - ci uniamo nel plauso ai cittadini che si sono da subito attivati, alla CasaMatta e ad Auser per la sua opera costante sul territorio, che si fa instancabile in caso di emergenza, e a tutti gli inquilini, in particolare a Gloria Grilli che coordina la CasaMatta quotidianamente con grande passione, per le numerose azioni concrete attivate che hanno dimostrato vicinanza, concreto sostegno e solidarietà. Di questo siamo molto fieri".

La CasaMatta è uno spazio che si trova in Borgo XXII Giugno: le persone possono portare indumenti e oggetti non più in uso che potranno essere rimessi in circolo sostenendo progetti nel territorio marignanese e non solo. La CasaMatta, gestita da Auser Rimini, è curata da Gloria Grilli che insieme agli “inquilini” della casa seleziona i materiali e li mette a disposizione per dar loro nuova vita.