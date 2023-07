Al casello dell'autostrada un dolce saluto, 10 mila degustazioni di piada e cioccolato ai turisti in partenza

Con gli occhi pieni di stupore i vacanzieri in partenza da Riccione si sono visti salutare da un folto staff di ragazzi e ragazze in arancione che li hanno omaggiati delle “Meraviglie di Piadina” by Riccione Piadina e dell’invito a tornare presto in Romagna, anche per visitare il nuovo Museo Piadina Experience. Oltre 10.000 Gift e altrettanti assaggi di Piadina e cioccolato, sono stati regalati prima del casello di Riccione, addolcendo la coda al casello e omaggiando la “merenda” durante il viaggio di rientro.

Musica e tanta allegria hanno fatto impazzire il web: tantissime le stories virali, i reel e i messaggi arrivati in condivisione per dire che “la Romagna è sempre al Top” per accoglienza e sorrisi. “Una Guerrilla Marketing degna delle grandi capitali del turismo” dice chi, da esperto di comunicazione, si è per caso imbattuto nell’evento tornando a casa dalle vacanze.

“Il nostro è un sincero arrivederci in Romagna - spiega Roberto Bugli, titolare di Riccone Piadina - portiamo il saluto di tutti gli operatori turistici, dagli albergatori ai ristoratori, ai bagnini, ai parchi: tutti insieme siamo il sorriso di Riccione e tutti insieme siamo il simbolo dell’accoglienza speciale unica al mondo”.