Casseforti nel mirino dei ladri, svaligiata l'azienda di serramenti

Ladri in azione, nella notte tra domenica e lunedì, in un'azienda di serramenti di Santarcangelo. I malviventi, dopo aver forzato una porta esterna, sono riusciti ad entrare negli uffici dello stabilimento. Secondo quanto emerso, una prima cassaforte è stata forzata e sono stati asportati circa 1000 euro mentre un secondo armadio blindato è stato portato via con tutto il suo contenuto. Il colpo è stato scoperto nella prima mattinata di lunedì e, sul posto, sono intervenuti i carabinieri. Sono in corso le indagini per cercare di individuare gli autori del furto.