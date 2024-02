Una Pasqua all'insegna di gusto e sport per la Regina dell'Adriatico, svelato il programma

Ciocopapà, Festival internazionale del Gusto e Tornei di calcio giovanile. Tre grandi sorprese nell’uovo di Pasqua della Regina che ha già pronto il calendario degli eventi per le prossime festività.

Il primo del tris di iniziative che animeranno la città dal 15 marzo al primo aprile è la manifestazione più dolce di Cattolica, l’attesissima Ciocopapà, dedicata al papà e a tutti i palati golosi dell’oro marrone. Dal 15 al 17 marzo, tornano in piazza Roosevelt i migliori maitre chocolatier con i loro capolavori di cioccolata di ogni tipo e show cooking da acquolina in bocca. Spazio anche tante iniziative per i più piccoli.

Un week end che vale due quello dal 29 al primo aprile, in cui nella Regina tornerà il Festival Internazionale del Gusto mentre sul fronte sportivo si darà il fischio di inizio al primo dei Tornei di calcio giovanile, la 8° Riviera Easter Cup (che proseguirà con i successivi appuntamenti fino a giugno). Piazza Primo Maggio e viale Bovio si trasformeranno in un ristorante diffuso a cielo aperto con i migliori truck dell’enogastronomia italiana che offriranno una irresistibile fantasia di colori, sapori e odori di prodotti tipici locali. Ad arricchire il Festival, i concerti serali e l’animazione per bambini e bambine.

Programmazione e promozione

“Programmare in tempo per promuovere al massimo ogni nostro evento è molto importante e come amministrazione stiamo lavorando in tal senso – commenta il vice sindaco e assessore al turismo Alessandro Belluzzi – Siamo ad inizio febbraio, ma abbiamo già pronto il calendario di Pasqua. Gli operatori potranno così presentarsi in tempo sul mercato e prepararsi ad accogliere al meglio i turisti. Ciocopapà e il Festival Internazionale del Gusto sono eventi ormai tradizionali e molto apprezzati, sia dai cittadini che dai turisti. Diversi alberghi apriranno per Pasqua con pernottamento e prima colazione e la formula del truck del Festival può essere utile per i turisti. Altro volàno, sono i tornei di calcio che hanno sempre dato e continuano a dare importanti risultati sul fronte delle presenze. Cattolica si sta preparando per ospitare questi eventi e accogliere al meglio cittadini e turisti”.