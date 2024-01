Status delle Comunità Marine, la sindaca Franca Foronchi incontrerà il Presidente della Camera

Domani, martedì 30 gennaio, la sindaca Franca Foronchi tornerà di nuovo a Roma con una delegazione di altri 14 primi cittadini che rappresentano le maggiori località marine d’Italia per incontrare il presidente della Camera Lorenzo Fontana, poi i responsabili turismo dei maggiori partiti presenti in Parlamento (Fratelli d’Italia, Lega, PD, Forza Italia, 5 Stelle) e nel pomeriggio Antonio Tajani, Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale per compiere un altro importante passo sul cammino per la legge sullo “Status delle Comunità marine”.

Un altro confronto determinante sarà quello con il Presidente della Decima Commissione parlamentare, Gusmeroli: sarà proprio con lui che i sindaci faranno il punto operativo sull’iter della legge e ne verificheranno i tempi di attuazione. La legge sullo Status delle Comunità Marine, quando attuata, modificherà in modo sostanziale il rapporto tra cittadini residenti e turisti: le nuove normative daranno maggiori possibilità ai Consigli Comunali delle città marine nella pianificazione dei bilanci, liberando risorse a favore degli abitanti. Oggi ciò non è possibile. In particolare, relativamente all’utilizzo della tassa di soggiorno, i limiti del suo impiego sono notevoli e, soprattutto, superati dalle necessità di un turismo moderno. Avere nuove regole consentirebbe di usare i proventi della tassa nella forma più opportuna per i residenti che oggi sono molto penalizzati.

“Prosegue così un percorso – sottolinea la sindaca Franca Foronchi - che ha avuto fin da subito l'obiettivo di dare risposte ad esigenze reali di città come la nostra che da 16 mila abitanti nel periodo invernale arriva a oltre 100 mila nei mesi estivi. Stiamo raggiungendo risultati concreti con la nostra azione congiunta come Sindaci e l'audizione in X Commissione ne è la prova. Vogliamo garantire a turisti e cittadini un alto livello di servizi, di sicurezza e di qualità della città”.

“L’impegno dei sindaci in questi anni non è mai mancato nel sostenere un provvedimento che considerano indispensabile alle proprie comunità per reggere la concorrenza internazionale: non dimentichiamo mai che il turismo è il primo comparto economico del paese – afferma Roberta Nesto, sindaco di Cavallino Treporti e coordinatrice nazionale del network G20Spiagge – Noi sindaci vogliamo esercitare sul Parlamento una pressione positiva perché crediamo molto in questa riforma legislativa”.

La nuova stagione, che per tutte le località inizierà nel periodo pasquale a marzo, potrà finalmente segnare un salto di qualità nella gestione delle Comunità Marine italiane e con questa convinzione i sindaci del sistema balneare nazionale entreranno domani in Parlamento.