Nuovi giochi al parco dei Gelsi, un regalo per i bimbi della città

Al Parco dei Gelsi di via Francesca Da Rimini, uno dei polmoni verdi di Cattolica, sono stati recentemente installati dei nuovi giochi dedicati ai più piccoli. Un regalo per tutte le bambine e i bambini della nostra città in questo periodo di festa.

"Il gioco è fondamentale per la crescita e deve essere accessibile a tutti – commenta l'assessore ai Lavori pubblici Alessandro Uguccioni - In questo Parco mancavano attrezzature per i più piccoli e abbiamo voluto arricchirlo. Cattolica vuole essere, ed è, una città a misura di bambini. E investiamo molto in questa direzione. Con questi nuovi giochi anche questa area verde diventerà un luogo di aggregazione e scambio tra bambine e bambini e famiglie. In questa zona vivono tantissime famiglie e adesso potranno vivere a pieno il Parco, arricchito con queste attrezzature per la gioia di tutti e dei più piccoli in particolare".

Un investimento di circa 12mila euro. Risorse che l'Amministrazione di Cattolica ha ottenuto presentando un progetto nel 2022 con cui si è candidata al fondo che è gestito dalla Regione Emilia Romagna e prevede di installare attrezzature finalizzate ad attività ludico-sportive.