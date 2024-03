Il cavalcavia di viale Venezia chiuso al traffico nel corso del mese di aprile

Per consentire i lavori di completamento connessi alla realizzazione della nuova rotatoria all’innesto della bretella di collegamento tra viale Venezia e via Udine, sono previste delle modifiche alla viabilità. Dal 2 al 19 aprile verrà interdetto al traffico veicolare il transito nel tratto stradale di viale Venezia compreso tra le intersezioni via Gradara – viale Empoli all’altezza del bar Colombarina.

I lavori della Cooperativa Braccianti Riminesi, impresa esecutrice per conto di Autostrade per l’Italia, consistenti nella posa di barriere guard-rail, tappeti d’usura e segnaletica, rientrano nell’ultima tranche prevista delle opere di opere di completamento sulla viabilità collegate a lotto 1 della terza corsia A14 Bologna-Bari-Taranto.

“Siamo alle battute finali di un intervento realizzato da società Autostrade che andrà a migliorare il collegamento tra i comuni di Coriano e Riccione - afferma il sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini -. Il nostro comune è coinvolto soprattutto per il passaggio dei mezzi, anche pesanti, diretti all’area produttiva di Raibano, per cui saranno richiesti gli ultimi sforzi fino a giungere a una viabilità nuova e con maggiore sicurezza”.

“Si tratta di un’opera molto importante per la città di Riccione, che viene realizzata su un’arteria stradale molto frequentata - spiega l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Riccione Simone Imola -. Questa chiusura, necessaria per permettere alla ditta di lavorare in sicurezza e a tempo pieno, consentirà di realizzare gli ultimi interventi e i collaudi per la messa in funzione della nuova rotatoria e del cavalcavia nei due sensi di marcia. Sono gli ultimi disagi da sopportare, poi beneficeremo di un collegamento pienamente funzionale”.