Cerca di scappare dal controllo della polizia, nelle tasche carte di credito rubate

Un gruppo di stranieri, che intorno alle 14.30 di domenica bivaccava nei pressi di un ristorante di piazzale Cesare Battisti nella zona della stazione ferroviaria di Rimini, ha attirato l'attenzione di una pattuglia della polizia di Stato con gli agenti che hanno deciso di controllarli. Alla richiesta del personale della Questura di svuotare le tasche quello che è stato poi identificato per un tunisino 35enne ha mostrato alcune carte di credito che riportavano il nome di un'altra persona. In un primo tempo il nordafricano ha cercato di convincere gli agenti che le tessere erano di un suo parente e, quando si è reso conto che le divise stavano per fare un controllo più approfondito sui bancomat, è scappato. Inseguito dalla pattuglia, lo straniero è stato bloccato poco dopo e nonostante abbia cercato di prendere a spintonate i poliziotte è stato ammanettato. Portato in Questura per le pratiche di rito, è emerso che le carte di credito erano provento di furto. Il tutto è valso al 35enne, risultato senza fissa dimora, una denuncia a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.