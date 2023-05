Chiedono soldi sui social per i “cani vittime di allagamenti”, il canile: "Attenzione, è una fake news"

Sta circolando sulle piattaforme digitali un falso video con un appello per i cagnolini del canile di Rimini in cui si dice siano vittime di allagamenti e affogamenti, con conseguente richiesta di donazione di soldi per portarli in salvo correlata da una serie di indirizzi telefonici e nominativi da contattare per le apposite procedure. L’amministrazione comunale, insieme al Canile Stefano Cerni di Rimini avvisa gli utenti che il contenuto in questione è del tutto infondato e ingannevole.

Nelle giornate di martedì 15 e mercoledì 16, data l’emergenza maltempo, i cani della struttura di San Salvatore sono stati trasferiti presso il canile di San Patrignano e presso il Centro Vacanze per cani e gatti Bianchi, così da essere messi in condizioni di sicurezza e massima tranquillità. Questo è stato fatto nell’immediato, in via precauzionale, appena diramata dalla Protezione civile regionale l’allerta meteo.

“Ci tengo a precisare che la notizia diffusa attraverso quel video, realizzato da una signora a noi sconosciuta, è priva di qualsiasi fondamento veritiero. I nostri amici quattro zampe, grazie all’impegno e alla spola dei volontari e dei dipendenti della Cento Fiori, unitamente alla disponibilità di San Patrignano e della Pensione Andrea Bianchi, sono stati messi subito al riparo - è il commento di Paola Calcagnini, veterinaria della Cooperativa Centro Fiori di Rimini e responsabile del canile comunale riminese – Uno straordinario lavoro di squadra per far stare i nostri cani in un posto sicuro, senza il rischio di incorrere in allagamenti o altre dinamiche pericolose. Dover scontrarsi con fake news di questo genere lascia davvero l’amaro in bocca: approfittarsene di una situazione tragica - che vede la Romagna colpita al cuore da quantitativi di pioggia senza precedenti – per chiedere e intascarsi soldi è qualcosa di vergognoso e deplorevole. Significa che manca la decenza del rispetto verso una popolazione che si sta rimboccando le maniche per uscire da una situazione complessa, che ha procurato in zone a noi limitrofe anche delle vittime. Il nostro telefono è da ieri che squilla per ricevere informazioni su eventuali donazioni da fare: è la prova del grande cuore e altruismo di tanta gente, di Rimini e fuori Rimini, che venendo a contatto con la notizia circolata in rete si è subito informata per darsi da fare e far sentire la propria vicinanza. La notizia era falsa, non chiediamo donazioni, ma ci tengo a ringraziarli. I cani fortunatamente stanno bene e il 27 maggio, al canile, terremo una festa appositamente pensata per loro, dove chi vuole può venire a conoscere più da vicino le attività che svolgiamo quotidianamente. Vi aspettiamo.”.

Si ricorda che l’evento ‘Festa di Primavera in Canile’ in programma sabato 20 maggio è stata rinviato a sabato 27 maggio. L’orario (dalle 10 alle 16) resta invariato, così come il programma. Un’occasione speciale per entrare in canile a conoscere gli ‘ospiti pelosi’ che, oltre all’ormai tradizionale merenda preparata dai volontari del canile, sarà ulteriormente addolcita dall’allestimento di un mercatino di piante fiorite stagionali e dalla fotografa professionista Anna, conosciuta su Instagram sotto il nome di @mypetphotography, che sarà a disposizione per un servizio fotografico dedicato al proprio cane o gatto (per prenotazione scrivere un messaggio WhatsApp al numero 3292255722).