Chiuso nel 2008 e finito in rovina, pronto il progetto per tornare a far risplendere il cinema Astoria

Chiuso nel 2008, finito in una situazione di degrado, c’è un futuro per l’ex cinema Astoria. Con delibera del 22 agosto, pubblicata in albo pretorio, la giunta comunale ha timbrato il via libera per il progetto esecutivo che prevede l’adeguamento normativo e la riorganizzazione funzionale della struttura. Il primo lotto prevede un finanziamento pari a 500 mila euro. Il primo stralcio prevede una conclusione dei lavori per il 2024.

In particolare gli interventi consisteranno principalmente nelle seguenti opere. Foyer piano terra: saranno effettuati adeguamenti dell’impianto elettrico esistente, sostituzione del quadro elettrico e piccoli adeguamenti della zona bar. Sala piccola al piano terra: saranno effettuati gli interventi di rimozione di parte delle poltrone esistenti, poichè danneggiate e non recuperabili, rifacimento dell’impianto elettrico che in un primo momento dovrà rimanere sezionato e scollegato da ogni fonte di energia, inserimento della centrale elettrica nei locali posti sul retro del palcoscenico.

E ancora: messa in sicurezza delle parti strutturali mediante ripristino e consolidamento del calcestruzzo ammalorato con relativa ricostruzione del copriferro, ove necessario dei solai delle rampe, delle scale e delle facciate dell’edificio. Inserimento dell’impianto di rilevazione incendi del foyer e della sala piccola. Sistemazione delle aree esterne.

L’ex cinema Astoria venne realizzato agli inizi degli anni ’70 dall’architetto Vinicio Vecchi con un linguaggio prettamente modernista che gli ha conferito pregio e qualità architettonica. Fu pensato sia come cinema che come teatro per la città di Rimini, anche se non ha mai assolto a quest’ultima funzione, a causa del mancato completamento delle parti legate all’uso teatrale e alla torre scenica (rimasta allo stato grezzo).

Negli anni passati il cinema Astoria è sempre stato un punto di riferimento importante per i cittadini in quanto dotato di due sale che consentivano proiezioni contemporanee, per una capienza complessiva pari a 1.180 persone, suddivise in 860 posti nella sala grande e 334 posti nella sala piccola, oltre a ulteriori spazi per uso multifunzionale.