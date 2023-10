Ciclista lasciato esanime in mezzo alla strada morì dopo 5 giorni di agonia, individuato l'automobilista pirata

Sono stati testimoni e telecamere di videosorveglianza a svelare che, quello che all'inizio sembrava un malore, era in realtà in incidente strada con un automobilista pirata che aveva lasciato esanime un anziano ciclista sull'asfalto fuggendo senza prestargli soccorso. In seguito a quel sinistro l'uomo, un 79enne, era stato ricoverato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena dove era poi deceduto dopo 5 giorni di agonia senza riprendere conoscenza. L'incidente era avvenuto intorno alle 14 dello scorso 19 agosto nella rotatoria davanti alla chiesa di San Nicolò a Rimini. La vittima, in sella alla due ruote, era stata trovata a terra priva di conoscenza tanto che ai primi soccorritori e al personale della Municipale intervenuto sul posto la dinamica era apparsa con un probabile malore del 79enne. Le indagini, tuttavia, avevano svelato un corso ben diverso della vicenda grazie a una minuziosa ricostruzione da parte degli agenti che oltre ad ascoltare i testimoni avevano visionato le telecamere che controllano la zona.

I video hanno permesso di accertare che la vittima dopo aver percorso piazzale Cesare Battisti in direzione porto aveva impegnato la rotatoria quando, improvvisamente, era stato toccato da una utilitaria che lo aveva fatto cadere pesantemente sull'asfalto. Il veicolo si era fermato dopo diversi metri e, il guidatore, era sceso dall'auto per poi sostare qualche istante sopra il 79enne e quando è iniziata ad arrivare gente si è allontanato per poi ripartire. Ora, grazie all'indagine della Municipale, è stato possibile identificare il guidatore per uno straniero 25enne che è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso.