Ciclista ritrovato cadavere nel cuore della notte

Macabra scoperta nel cuore della notte tra mercoledì e giovedì quando, alcuni passanti, hanno dato l'allarme per la presenza di un cadavere nella zona mare di Miramare. Le chiamate sono arrivate intorno alle 3.40 e hanno fatto accorrere carabinieri e sanitari del 118 provenivano in via Martinelli dove, sull'asfalto, un uomo era accasciato accanto a una bici. Il medico non ha potuto far altro che accertare il decesso mentre i carabinieri hanno identificato il corpo di un cittadino straniero. Dai primi riscontri pare che la vittima stesse procedendo in bici quando è stata colpita da un improvviso malore che non gli ha lasciato scampo.