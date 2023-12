Spaccio di cocaina e 7mila euro nell'appartamento: arrestati tre pusher

Nel pomeriggio di sabato 2 dicembre i Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile, insieme al personale della Stazione Carabinieri di Rimini Porto, hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente tre individui, in Italia per motivi turistici e tutti domiciliati in un appartamento di Marina Centro. A seguito di numerose segnalazioni dei residenti, i militari avevano avviato un’attività d’indagine (pedinamenti e servizi di osservazione) conclusasi nel pomeriggio di sabato, quando uno dei tre giovani è stato sorpreso, in flagranza di reato, mentre stava cedendo circa 10 grammi di cocaina ad un cinquantenne pesarese. A questo punto è scattato l’intervento dei militari che hanno fermato entrambi gli uomini, facendo poi accesso all’appartamento occupato dal presunto spacciatore, dove erano presenti altre due persone.

La successiva perquisizione personale e domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori 40 grammi circa di cocaina, un bilancino elettronico e materiale per il confezionamento delle dosi, nonché la somma di circa 7000 euro in contanti, il tutto sottoposto a sequestro, in quanto ritenuto pertinente all’ipotesi di reato. I tre giovani, poco più che maggiorenni, al termine degli accertamenti di rito, sono stati tratti in arresto dai militari per la cessione dello stupefacente al cinquantenne, nonché per concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutti sono stati portati al carcere di Rimini. Nella mattinata di mercoledì il Giudice del Tribunale di Rimini ha convalidato l’arresto e disposto, per tutti e tre, la custodia cautelare in carcere in attesa del processo.