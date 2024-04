Cocaina in tasca e marijuana nel freezer, spacciatore finisce in manette

E’ stato trovato con 24 grammi di cocaina addosso e con circa 181 grammi di marijuana conservati nel freezer di casa l’uomo tratto in arresto ieri dalla Polizia Locale di Rimini a seguito di un’operazione di osservazione e controllo nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è arrivato al termine di una indagine condotta dalla squadra di polizia giudiziaria e avviata già da alcuni giorni nei pressi di un locale adattato ad officina meccanica, dove erano stati notati via-vai sospetti. Lunedì pomeriggio dopo l’ennesima attività di osservazione in loco, il personale di polizia locale ha fermato un 45enne che si stava allontanando in scooter. L’uomo è stato trovato in possesso di 24 grammi di cocaina, custoditi nel marsupio. E’ seguita la perquisizione domiciliare, durante la quale gli agenti hanno trovato 181 grammi di marijuana conservata nel freezer oltre a materiali utili alla preparazione e al confezionamento delle dosi. Controlli sono stati condotti anche nei locali usati come officina, dove sono stati rinvenuti altri materiali destinati al confezionamento delle sostanze stupefacenti. L’uomo è stato tratto in arresto per essere poi giudicato per direttissima nella giornata di martedì.