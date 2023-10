Serie di "vaffa" a professore e preside, Flavio Bertuzzi espulso da "Il Collegio"

E' durata appena due puntate l'avventura di Flavio, il figlio del sostituto procuratore Luca Bertuzzi e di Giuseppina Massara segretaria generale del Comune di Riccione, che ha lanciato una serie di "vaffa" a professori e preside del reality "Il Collegio". Che il 15enne avesse un carattere focoso era emerso fin dalla sua presentazione quando aveva dichiarato: “L’ultima cosa che farò sarà quella di rispettare le regole”. Nell'appuntamento di domenica sera su Rai 2 il ragazzo ha avuto dei problemi fin dall'inizio, quando è stato il momento di tagliare i capelli, dal momento che era finito nel mirino del preside come appartenente alla "banda del ciuffo". Superato il trauma del cambio di acconciatura, Flavio è tornato in aula ma è stato il protagonista di uno scontro con la professoressa Petolicchio: la docente di matematica, entrata in classe, ha trovato una parte degli alunni tra cui anche Flavio Bertuzzi che le davano le spalle. Ai richiami della docente, il 15enne riccionese è stato l'unico che non si è girato e che non indossava la divisa del collegio.

Ne è nato un acceso battibecco con lo studente che ha iniziato ad insultare la professoressa invitandola a "fare la cataratta". Invitato a lasciare l'aula e a presentarsi dal preside, il 15enne ha dato in escandescenza per poi lanciare un "vaffa" alla Petolicchio e darle della "pagliaccia". Anche gli altri studenti sono rimasti stupiti dalla situazione ritenendo che il comportamento del loro compagno avesse superato il limite. Arrivato davanti al preside, Bertuzzi ha tentato prima di difendersi sostenendo che era stato aggredito dalla professoressa ma il responsabile del collegio gli ha ricordato tutte le intemperanze commesse nei giorni precedenti. Anche davanti all'evidenza, il 15enne ha tentato di sostenere la sua innocenza per poi scoppiare in un altro "vaffa" che gli è costato l'espulsione.