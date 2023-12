Commercialista accusato di lesioni su anziana cliente, assolto il professionista

Si è risolto con una assoluzione il calvario giudiziario di un commercialista riccionese 75enne, difeso dall’avvocato Stefano Caroli, ritenuto innocente dopo le accuse di lesioni sporta da un'anziana cliente. La donna, nel 2017, si era presentata nello studio del professionista per discutere alcune pratiche relative al figlio. Il quel momento, però, il commercialista era impegnato con altri clienti ma la signora non avrebbe voluto sentire ragioni pretendendo di essere ricevuta immediatamente. Ne era nata un'animata discussione che aveva visto intervenire il 75enne. Secondo quanto denunciato dalla presunta vittima, in quella occasione il professionista l'aveva spintonata fino a farla cadere. Sul posto, in quella occasione, erano intervenuti anche i carabinieri e un'ambulanza del 118. Una caduta che, in base al referto dei sanitari, le aveva provocato un trauma cranico commotivo con una prognosi di 7 giorni. Completamente diversa la tesi del commercialista che aveva sempre sostenuto di non aver mai toccato la cliente e che era stata lei stessa a lasciarsi cadere. Una ricostruzione, quella del 75enne, che è stata accolta dal Giudice di Pace in quanto, durante il dibattimento, sarebbero emerse alcune contraddizioni da parte della presunta vittima.