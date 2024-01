La Regina dell'Adriatico ha tre nuovi revisori dei conti

Cattolica ha tre nuovi revisori dei conti. Nominati nella seduta del consiglio comunale di fine dicembre 2023. A comporre il collegio sono il Presidente Danilo Sartori, di Riccione, Monica Zanzani di Rimini e Stefano Ferri di Reggio-Emilia. Resteranno in carica per 3 anni, fino al 2026. Il 15 gennaio si sono riuniti per la prima volta e hanno incontrato la Sindaca Franca Foronchi e il segretario comunale Andrea Volpini che assieme al Responsabile dei Servizi Finanziari Francesco Bendini hanno illustrato ai revisori il bilancio nei dettagli.

Il collegio si è subito messo al lavoro e il primo atto è stato quello di effettuare la verifica di cassa e quella sugli agenti contabili dell’ente. La prima verifica contempla il controllo di conto corrente bancario del Comune, di tempi e modalità di pagamento dei fornitori, mentre la seconda prende in considerazione i soggetti deputati al servizio di cassa e tutto quello che riguarda il maneggio di contanti.

E l’esito del primo atto è stato positivo per il Comune, risultato in regola e con i conti in ordine. Il collegio ha l’obbligo di controllare ogni qualvolta l’Amministrazione ponga in essere un atto che mobilita il bilancio. Atto su cui i revisori devono emettere un parere, obbligatorio ma non vincolante, da sottoporre al Consiglio comunale. Lo scorso anno, i precedenti revisori hanno redatto 38 pareri, tutti positivi, su atti del Comune.