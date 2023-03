Comunità energetiche rinnovabili, Coriano punta a costituirle pannelli fotovoltaici su edifici pubblici

Una comunità energetica per abbattere l’impatto delle bollette dovuto all’impennata dei costi dell’energia con vantaggi ambientali e sociali. Focus questa mattina a Coriano sui requisiti tecnici richiesti, le prospettive nel breve e medio periodo e lo stato dell’arte del quadro normativo attuale, in occasione del convegno Comunità Energetiche e Transizione Energetica: il ruolo dei comuni e dei cittadini. A spiegare la convenienza e l’opportunità di aderire alle CER erano presenti i due esperti per l’Università della Calabria Daniele Menniti, docente ordinario di sistemi elettrici per l'Energia Dipartimento Ingegneria Meccanica Energetica e Gestionale e Gianfranco De Gregorio, docente ed esperto di agevolazioni pubbliche per i cittadini, imprese ed Enti Locali. A moderare l’incontro, il dirigente del Comune di Bellaria, Ivan Cecchini.

Associarsi per produrre, con fonti rinnovabili, l'energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno, e poi condividere quella in eccesso con la comunità è una scelta imprenditoriale utile a fornire benefici ambientali, economici e sociali al territorio - hanno sottolineato i docenti universitari-. Il consumatore può beneficiare peraltro degli incentivi riconosciuti dallo stato, continuando ad utilizzare il proprio fornitore di energia. Allo stato attuale è atteso il via libera dell’Unione Europea al decreto attuativo del MASE - Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica-che prevede tariffe incentivanti e contributi a fondo perduto per impianti nuovi o già esistenti. Si conta di dare il via a 15mila aggregazioni di cittadini e imprese in grado di produrre e consumare energia elettrica da fonti rinnovabili.

“Informare e sensibilizzare i cittadini, gli enti locali e le imprese - ha affermato il sindaco Gianluca Ugolini - sui vantaggi delle Comunità energetiche rinnovabili è stato il primo obiettivo del convegno odierno per cui ringrazio i numerosi partecipanti che hanno scelto di intervenire oggi a Coriano. Con la comunità energetica, un edificio sia pubblico che privato, può diventare una risorsa per tutta la comunità. Si abbattono i costi e ci si aiuta a vicenda: le imprese con gli impianti sui loro tetti e i comuni con gli impianti sui propri tetti, penso per Coriano a quelli delle scuole e o del municipio. Benefici che si ripercuotono indirettamente nelle tasche delle famiglie con vantaggi oltre che dal punto di vista ambientale ed economico, anche più in generale sul vivere civile”. “Il Comune di Coriano in questo senso si sta attrezzando per essere parte attiva di tale percorso - ha concluso l’assessore all’Ambiente, Anna Pazzaglia -Un passaggio che ritengo fondamentale non solo per l’indipendenza energetica e il risparmio in bolletta, due elementi molto importanti, ma anche perché tutto questo impegno contribuirà al cambiamento con comportamenti virtuosi a favore dell’ambiente”.