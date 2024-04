Con la gestione Hera è attivo il collegamento fognario di Sassofeltrio al depuratore di Cattolica

Sono stati ultimati recentemente da Hera i lavori per il prolungamento del collettore di vallata esistente e collegamento all’impianto di depurazione di Cattolica. Tale intervento, iniziato da Marche Multiservizi e concluso dalla multiutility dopo l’acquisizione del Comune (che ora fa parte della provincia di Rimini) nella gestione del servizio idrico integrato, consente a oltre 800 abitanti della frazione di Fratte di usufruire del servizio di depurazione, contribuendo alla salvaguardia ambientale del fiume Conca.

"Nelle bollette in spedizione in questi giorni, inviate quindi da Hera e non più da Marche Multiservizi, la quota dovuta per tale servizio sarà contabilizzata e distinta da quella relativa al servizio di fognatura già presente - viene spiegato -. Qualora in bolletta fosse compresa la quota di fognatura e depurazione anche in casi di mancato allacciamento alla rete fognaria, è possibile segnalare la situazione utilizzando l’apposito "Modulo richiesta esonero quote tariffarie per i servizi di Fognatura e Depurazione" presente nel sito Hera all’indirizzo https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/tariffe inviandolo via mail all'indirizzo clienti.moduli@gruppohera.it".La riqualificazione fognaria sarà estesa nei prossimi mesi anche ad altre aree: pertanto anche le utenze interessate dalle prossime estensioni di rete saranno assoggettate alla tariffa di depurazione.

Come è composta la bolletta Hera del servizio idrico

Le tariffe per il servizio idrico sono deliberate da Atersir: in particolare, per le utenze domestiche, è applicata la tariffa cosiddetta “pro-capite” che tiene conto del numero dei componenti del nucleo familiare. Per informazioni, consultare il sito del Gruppo Hera nella sezione casa (famiglie) o business (attività): https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/tariffe; https://www.gruppohera.it/assistenza/business/tariffe

Sul territorio della provincia di Rimini è in vigore la Carta del Servizio Idrico Integrato (https://www.gruppohera.it/offerte-e-servizi/casa/acqua/la-carta-dei-servizi), parte integrante del contratto di utenza ,in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione. Per ulteriori approfondimenti consultare www.gruppohera.it/web/gruppohera/-/assistenza-contratto-acqua;

Hera applica anche la quota di adesione (facoltativa) al Fondo Fughe Acqua che, con un costo minimo, consente di accedere sin da subito al rimborso della maggior spesa idrica per possibili perdite occulte di acqua a valle del contatore, sull’impianto interno dell’utente.

I canali di contatto di Hera

Per ulteriori informazioni o richieste di assistenza, rivolgersi ai seguenti canali di contatto: Call Center Hera: numero verde gratuito attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 22:00, sabato dalle 8:00 alle 18:00): Famiglie 800.999.500 e Aziende 800.999.700. Questi gli sportelli sul territorio: Riccione, viale Portofino, 13: martedì 8-13/14:30-16:30; giovedì e venerdì 8-13/14-17; Cattolica: via Carlo Alberto della Chiesa, 31: martedì e mercoledì 8-16:30; giovedì e venerdì 8-13:30; sabato 8-13; e Morciano: c/o Municipio, Piazza del Popolo 1: lunedì e giovedì dalle 8 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.30. Per segnalare guasti e rotture è sempre a disposizione 24 ore su 24 il numero di Pronto Intervento Acqua e Depurazione Hera 800.713.900.