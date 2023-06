Con un coltello minaccia i poliziotti sorseggiando Xanax: poi inizia a picchiarsi da solo

Singolare episodio avvenuto nel pomeriggio di sabato a Rimini, in zona San Giuliano Mare. Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un marocchino per il reato di resistenza, violenza e minacce aggravate a Pubblico Ufficiale.

Il fatto

Intorno alle 15 una volante si è presentata nella casa del richiedente, che aveva contattato il 112, il quale riferiva che poco prima un ragazzo di origini marocchine, suo conoscente, si era introdotto all’interno del proprio condominio, per poi inveire nei suoi confronti per futili motivi. Dopo il diverbio, l’uomo era stato invitato ad abbandonare l’abitazione, ma quest’ultimo, in evidente stato di alterazione psicofisica, aveva iniziato a dare in escandescenza, chiudendosi all’interno di una stanza.

Le Forze dell’Ordine hanno invitato l’uomo a calmarsi e ad aprire la porta, ma nel tentativo vano di persuaderlo ad uscire dalla stanza, quest’ultimo ha aperto la porta della camera e con fare aggressivo, mentre sorseggiava Xanax, ha iniziato a minacciare gli agenti con un coltello. Il giovane è stato invitato più volte a mantenere la calma: è a quel punto che ha iniziato a procurarsi lesioni, dandosi dei pugni al volto e coltellate alla spalla. In tale frangente, l’uomo prontamente bloccato ha continuato a mettere in atto il suo atteggiamento molesto, tentando invano di colpire con calci e testate i poliziotti. L’uomo, tratto in arresto, è stato anche denunciato in stato di libertà per violazione di domicilio.

L'arresto

Il giovane è stato arrestato in attesa del rito per direttissima che si terrà nella mattinata di domani. L'uomo è irregolare sul territorio nazionale ed ha a suo carico un ordine di espulsione emesso dalla Questura di Parma da eseguire.