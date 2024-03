Ben 100 mila euro per sistemare le ecovie cittadine, sarà ripristinata anche quella sul Conca

Sono partiti in questi giorni una serie di interventi alle EcoVie di Misano Adriatico, in particolare l’EcoVia del Conca, finalizzati a ripristinare i percorsi dal deterioramento causato dall’alluvione del maggio 2023 e dalle piogge più recenti.

I lavori consistono nella sistemazione dei fondi e dei fossi, nella regimazione delle acque e nella messa in sicurezza dei tracciati.

Tali interventi consentiranno, in accordo con la Provincia di Rimini, di eliminare il divieto di utilizzo della ciclovia del Conca, limitatamente al territorio di Misano Adriatico. L’amministrazione comunale, infatti, ha deciso di intervenire con risorse proprie per il ripristino della sicurezza della propria porzione di tracciato, al fine di riaprirlo in tempo per l’inizio della stagione estiva.

L’importo complessivo dei lavori, che interessano 6 chilometri dell’EcoVia del Conca e qualche tratto dell’EcoVia delle Colline, ammonta a circa 100.000 euro.

A seguire si procederà con la sistemazione della passerella di collegamento tra le due sponde a valle della diga del Conca che era stata divelta durante l’alluvione del maggio scorso.