Si è conclusa la nona edizione del Cantiere Poetico per Santarcangelo dedicata alla bellezza dell’errore

Si è conclusa domenica, 29 ottobre, la nona edizione di Cantiere Poetico per Santarcangelo dedicata quest’anno alla bellezza dell’errore e alla potenza delle passioni, per sperimentare attraverso la parola e il pensiero poetico nuovi immaginari all’insegna dell’interdisciplinarità, dell’inclusione, della cura verso la tradizione, del diritto all’errore come possibilità di crescita e scoperta.

“Il successo dell’edizione appena conclusa testimonia il consolidamento di un lavoro che va avanti da nove anni - afferma la sindaca Alice Parma -. Anno dopo anno il Cantiere cresce sia nella progettualità che nella capacità di coinvolgere un pubblico sempre più ampio, diversificato e intergenerazionale, quest’ultimo in particolare un risultato tutt’altro che scontato. Oltre alla qualità della proposta culturale, alla base del successo del Cantiere c’è la capacità di affrontare i grandi temi della contemporaneità proprio come facevano i grandi poeti santarcangiolesi del Novecento quando si ritrovavano al Caffè Trieste”.

“A Santarcangelo la cultura della poesia e le parole poetiche continuano a suggerire delle visioni per immaginare un nuovo futuro, insieme - aggiunge il curatore Fabio Biondi -. In questi anni il Cantiere Poetico ha lavorato per comprendere la bellezza delle relazioni poetiche nella vita quotidiana, per adulti e bambini”.

Oltre 2.600 i partecipanti alla dieci giorni della manifestazione, di cui circa 2mila presenze solo per spettacoli, presentazioni di libri e conversazioni, che hanno sempre registrato il tutto esaurito. Molto seguita anche l’azione di danza urbana di sabato 28 ottobre con circa 300 partecipanti, così come le occasioni di convivialità a partire da pranzo collettivo di domenica 29, che ha richiamato un centinaio di persone. L’Anagrafe poetica cresce con una cinquantina di nuovi iscritti, mentre diverse persone hanno scelto di partecipare a più iniziative e restare più giorni a Santarcangelo per il Cantiere Poetico.

Alla base del successo del progetto c’è anche il coinvolgimento di un pubblico variegato ed eterogeneo per età, provenienza e interessi, a partire dai 150 bambini e dalle bambine delle Scuole Primarie di Santarcangelo che hanno partecipato ai laboratori e hanno condiviso i racconti sul loro errore più felice mettendo le basi per la pubblicazione di un Quaderno scolastico pieno di errori, un libro che verrà presentato all’interno del programma di Natale 2023 con la prefazione di Roberto Mercadini. E arrivando fino agli oltre 50 affezionati autori di pensieri poetanti che hanno partecipato alla Chiamata Pubblica e alla gara di Poetry Slam, mantenendo in vita la cultura della poesia con lo sguardo rivolto al futuro e nel cuore l’insegnamento dei grandi poeti del secondo novecento.

Particolare riscontro ha ricevuto l’allestimento nel Palazzo della Poesia della mostra in anteprima nazionale di Azzurra D’agostino, Emerald. Un poemetto sullo sparire, un’esperienza intima e profonda che immerge lo spettatore in uno scenario di parole e immagini vivide, a tratti crude, per dire addio all’ambiente naturale e ai suoi abitanti.

Grande interesse e affluenza di pubblico hanno registrato le letture sceniche e le presentazioni di libri di scrittori e poeti tra i più amati e seguiti nel contesto italiano. Particolarmente partecipate sono state anche le conversazioni di pubblica utilità durante le quali la comunità ha potuto ascoltare intellettuali provenienti dai più svariati ambiti dialogare sul terreno comune degli errori e delle passioni.

Gli spettacoli hanno riempito il Teatro Il Lavatoio e il Supercinema registrando il tutto esaurito. Confermato il successo di Teatro La Ribalta, di Luigi D’Elia che ha presentato il Caravaggio in anteprima nazionale, di Armando Punzo e della Compagnia della Fortezza Volterra e di Roberto Mercadini che ha chiuso la rassegna con scrosci di applausi.

Cantiere poetico per Santarcangelo è un progetto dell’Amministrazione comunale, promosso e sostenuto da Fondazione Culture Santarcangelo (FoCuS), Regione Emilia-Romagna e associazione Culturale L’Arboreto, in collaborazione con Santarcangelo Festival, Pro Loco, Città Viva, associazione Culturale Dogville, Gruppo Maggioli e Vallecchi Firenze. Partner solidali: Coop Alleanza 3.0, Navacchi Infissi, Vetreria La Nuova Cesari, Birgo Burger; media partner Corriere Romagna, graphic design Federico Magli.

L’edizione 2022 è curata da Fabio Biondi con la collaborazione di Antonia Casadei, Roberta Magnani, Cristiano Sormani Valli. Tutte le novità e gli aggiornamenti sono pubblicati sul sito www.cantierepoetico.org, sulla pagina Facebook Cantiere Poetico per Santarcangelo e sul profilo Instagram cantiere_Poetico_santarcangelo.