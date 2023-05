Concorso Rudolf Noureev, chiuse le preselezioni in 20 accedono alla fase finale

Il 29 e 30 aprile il Teatro Amintore Galli di Rimini ha ospitato le preselezioni in presenza per accedere alla IV edizione del Concorso Rudolf Noureev che si svolgerà dal 25 al 30 luglio nella stessa magnifica cornice, nonché tanti giovani allievi che hanno preso parte alle Masterclass tenute da Elisa Scala, docente stabile della Scuola di Ballo Accademia Teatro alla Scala di Milano.

Delle sei candidate che hanno partecipato alle preselezioni, solo la padovana Martina Mazzoccato si è guadagnata l’accesso alla fase finale del concorso. Con lei, nella sessione estiva, ci saranno a concorrere 20 candidati provenienti da diverse parti del mondo, come Francia, Olanda, Belgio, Russia e Giappone, selezionati tramite video dalla giuria presieduta da Daniel Agésilas, ballerino, coreografo e insegnante di formazione classica dell’Opéra de Paris, già Direttore del Conservatorio Nazionale di Parigi, nonché Presidente di Giuria del concorso.

“Siamo molto entusiasti per queste due giornate appena concluse – racconta Maria Perchiazzi Guaraldi, co-fondatrice del concorso e coordinatrice – le preselezioni sono state un momento di crescita per tutti i partecipanti, a prescindere dal fatto che siano stati ammessi al concorso, poiché è noto che la ‘prova’ Noureev sia molto difficile, anche per i professionisti! A luglio avremo la possibilità di lavorare con talenti di alto livello, un gruppo ristretto e molto selezionato, che sono certa saprà conquistare il pubblico del ‘Galà di danza’ che andrà in scena il 30 sera. Vorrei infine ringraziare il Teatro Amintore Galli, il Comune di Rimini e la Fondazione Noureev per il supporto che da sempre ci offrono”.

Per tutti i selezionati, durante le sei giornate della Masterclass riminese, ci sarà la possibilità di perfezionare la conoscenza delle coreografie di Noureev, di vincere Premi di categoria e stage in Grandi scuole o Compagnie Internazionali e, infine, l’opportunità di esibirsi sul palco del Teatro Galli in un ‘Galà della danza’ dedicato a Noureev, di fronte alle Etoiles dell’Operà di Parigi Monique Loudières, Elisabeth Maurin e Wilfried Romoli, eredi artistici di Rudolf Noureev e a Luciana Savignano, Etoile e star internazionale dal lungo e fertile connubio artistico con Maurice Béjart.

Sono invece aperte le iscrizioni per lo stage pedagogico ‘Atelier Noureev’ dai 9 anni ai giovani professionisti, tenuto dai docenti Gil Isoart, Elisa Scala, Hervé Dirmann per il classico e Jean Alavi per il contemporaneo, dal 25 al 30 luglio.