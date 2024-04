Condannato il trafficante di droga, nei suoi confronti un sequestro di beni da 1 milione di euro

Il suo nome era più volte balzato agli onori della cronaca riminese in quanto ritenuto un trafficante di droga e nel 2011, implicato nell'operazione "Dominus II" era scattato nei suoi confronti un sequestro di beni per 1 milione di euro. Originario di Benevento, classe 1947, oltre a questo nel corso del tempo aveva accumulato pene per un totale di 15 anni per reati sempre legati agli stupefacenti. Nuovamente rinviato a giudizio per spaccio, insieme ad altri due soggetti per una serie di episodi documentati dagli inquirenti tra il 2014 e il 2015, il 77enne difeso dall'avvocato Ninfa Renzini è stato condannato a 13 anni e 4 mesi dai giudici del Collegio. Secondo le accuse, il campano avrebbe più volte ceduto dosi di cocaina oltre ad essere trovata nella sua disponibilità ingenti quantità di "neve". Insieme a lui erano finiti a processo anche due riminesi di 58 e 74 anni, difesi dagli avvocati Giuliano Renzi e Andrea Tura, ritenuti essere complici del trafficante. Nei loro confronti, tuttavia, è arrivata l'assoluzione in quanto i giudici del Collegio non hanno ritenuto ci fossero le prove di concorso nello spaccio.