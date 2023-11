Confcommercio della provincia di Rimini dice: “Falso? No, grazie!”

“Falso? No, grazie!”. Questo il claim dell’iniziativa di sensibilizzazione contro la contraffazione e l’abusivismo commerciale che la Confcommercio della provincia di Rimini e il CAT – Centro Assistenza Tecnica Confcommercio Rimini hanno organizzato per sabato 2 dicembre. Un gazebo in piazza Tre Martiri sarà la base di questo momento informativo creato in collaborazione con il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Rimini e la Polizia Locale di Rimini, con il patrocinio del Comune di Rimini. Nel pomeriggio di sabato 2 dicembre (dalle ore 16 alle ore 19), in concomitanza con l’avvio degli acquisti per i regali natalizi, tutta la Confcommercio provinciale insieme ai rappresentanti della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Rimini saranno in piazza per richiamare l’attenzione dei cittadini su questi fenomeni e per sensibilizzare le persone rispetto alle gravi problematiche connesse all’acquisto di merci contraffatte o da rivenditori privi di regolari autorizzazioni. Attraverso la visione di video istituzionali, la distribuzione di brochure e volantini e l’ausilio delle autorità preposte, verranno illustrati i motivi per cui comprare prodotti falsi o affidarsi a servizi offerti in modo abusivo porta ad ingenti danni per tutti, dalla società civile al singolo lavoratore, dalle imprese regolari fino al consumatore finale. Tutti insieme diremo “Falso? No, grazie!” anche postando sui social i selfie scattati dentro alla cornice dedicata all’evento con l’hashtag #falsonograzie.

“La Confcommercio di Rimini si fa promotrice di questa operazione di sensibilizzazione per sostenere il commercio regolare, il rispetto della proprietà intellettuale e la leale concorrenza in ogni settore – spiega il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Gianni Indino -. Vogliamo contribuire a trasmettere il valore della legalità e del rispetto delle regole che ultimamente vengono un po’ disattesi. “Falso? No, grazie!” è un’iniziativa che ci coinvolge tutti perché, come vedremo, sono numerosi i motivi per cui si devono scegliere prodotti e servizi regolari, dalla salute alla tenuta sociale. Pensiamo al commercio, in particolar modo in questo momento in cui si inizia a pensare ai regali di Natale, ma anche alla ristorazione, ai trasporti, all’intrattenimento e alle professioni: nessun settore è indenne dalla concorrenza sleale di contraffazione e abusivismo. Ringraziamo il Comando provinciale della Guardia di Finanza, nella persona del Comandante Colonnello Alessandro Coscarelli, l’assessore alla Polizia Locale di Rimini Juri Magrini e il Comandante Andrea Rossi per la fattiva collaborazione, il supporto e la partecipazione all’iniziativa. Mi auguro che gli amici, tutti, ci vengano a trovare durante questo appuntamento, che sarà anche l’occasione per scambiarci riflessioni sul commercio di vicinato che sta vivendo un periodo complicato, per cui tutti dobbiamo metterci a disposizione per dare una mano. Le nostre città non possono permettersi di perdere questo immenso patrimonio di vitalità”.