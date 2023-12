Confcommercio, bilaterale italo-croato per la promozione dello sviluppo sostenibile

Il progetto Inable si propone di sviluppare un approccio in grado di colmare il divario tra la ricerca nel campo dello sviluppo sostenibile e le autorità locali attraverso la digitalizzazione dei servizi pubblici necessari a stimolare la transizione ecologica tra le Pmi.

Il Cat – Centro Assistenza Tecnica Confcommercio Rimini è capofila di questo progetto internazionale, finanziato dal Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia 2021-2027.

Il bilaterale

Come secondo step, il Cat ha ospitato a Rimini per un incontro bilaterale il rappresentante di NGO EU Centar, Domagoj Vidakovic, accolto dal presidente di CAT Rimini, Giorgio Dobori e dal coordinatore di progetto, Andrea Castiglioni.

Si è trattato della prima sessione effettuata di persona tra i partner del Progetto INABLE dopo l’avvio del percorso tramite gli appuntamenti in teleconferenza nello scorso mese di ottobre. L’incontro è stato utile per verificare lo stato di avanzamento delle attività e per coordinare le fasi successive che porteranno all’attuazione del progetto e al raggiungimento degli obiettivi.

“Siamo molto contenti di aver potuto conoscere personalmente uno dei partner del progetto – spiega il presidente Giorgio Dobori – in un incontro che ha gettato ulteriori forti basi per raggiungere gli obiettivi prefissati. CAT Confcommercio Rimini ed EU Centar Adriatic hanno lavorato nelle ultime settimane all’elaborazione di un’analisi all’avanguardia sulla digitalizzazione dei servizi pubblici e sulla sostenibilità, i cui risultati saranno resi noti nelle prossime settimane. Intanto, sulla pagina web dedicata: https://www.italy-croatia.eu/discover-projects si potranno seguire gli sviluppi di questo e degli altri progetti finanziati dal programma”.