Consiglio comunale, esordio tra i banchi di Lucia Lamarra. Irpef, invariati i valori del 2023

Nella seduta del Consiglio Comunale di giovedì (4 aprile), è stato approvato un aggiornamento riguardante la composizione del consiglio stesso e alcune decisioni amministrative. Con 23 voti a favore, è stata accolta l'assegnazione del seggio vacante, precedentemente occupato dal consigliere Michele Lari nominato assessore, a Lucia Lamarra, prima dei non eletti nella lista ‘Jamil Sindaco-Rimini Rinata’. La sua convalida è stata successivamente ratificata con 25 voti favorevoli. Inoltre, il Consiglio ha approvato con 22 voti favorevoli, nessun contrario e 8 astenuti, una modifica che riguarda la composizione numerica e la distribuzione dei rappresentanti dei gruppi nelle commissioni consiliari permanenti. La seduta ha visto anche l'elezione di una nuova rappresentante per la quarta commissione consiliare permanente, votata con 21 favorevoli, 0 contrari e 9 astenuti.

Un'attenzione particolare è stata rivolta alla conferma per l'anno 2024 degli scaglioni, delle aliquote e della soglia di esenzione dell'addizionale comunale Irpef, mantenendo invariati i valori del 2023. Questa decisione è stata approvata con 18 voti favorevoli, nessun contrario e 1 astenuto. Infine, il Consiglio ha dato il suo ‘benestare’, con 18 voti a favore, nessun contrario e 10 astenuti, a una modifica del regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda su strade e aree di uso pubblico per il 2024.