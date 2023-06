Consiglio comunale, dal Pnrr 650 mila euro per la digitalizzazione e migliori servizi per i cittadini

Il Consiglio comunale di mercoledì 28 giugno si è aperto a Santarcangelo come di consueto con le comunicazioni all’assemblea, la presentazione e la risposta alle interrogazioni. A seguire, l’assessore al Bilancio Emanuele Zangoli ha illustrato i tre punti all’ordine del giorno, che riguardavano alcune variazioni al bilancio. La prima è funzionale all’impiego di 39 mila euro di maggiori entrate derivanti da alienazioni, parte dei quali saranno utilizzati per varie manutenzioni post alluvione (25mila euro) e parte per l’installazione di rallentatori stradali in via Santa Maria (14 mila euro). La variazione è stata approvata con i voti favorevoli dei consiglieri di maggioranza (Partito Democratico Santarcangelo, Più Santarcangelo e PenSa-Una Mano per Santarcangelo), mentre il consigliere Barnaba Borghini (Un Bene in Comune) si è astenuto e il consigliere Danilo Nicolini ha espresso voto contrario.

Il secondo punto all’ordine del giorno, invece, riguardava un’entrata di 100 mila euro da parte del Comune di Rimini come compartecipazione per far fronte all’incremento dei costi previsti per la realizzazione della rotatoria tra le vie Tosi, Antica Emilia e SP136. Ammonta complessivamente a 200 mila euro l’aumento di spesa, che comprende anche un consistente intervento sui sottoservizi da parte di Hera, ripartito equamente tra le due Amministrazioni comunali: la quota in carico di Santarcangelo viene finanziata con una variazione interna fra i capitoli degli investimenti.

Il terzo e ultimo punto all’ordine del giorno, infine, ha riguardato la variazione al bilancio più consistente, che “Recepisce un finanziamento di 650mila euro di risorse Pnrr per un ambizioso progetto di digitalizzazione – ha spiegato l’assessore Zangoli – che renderà più semplice richiedere servizi ai cittadini e più efficiente il lavoro degli uffici comunali”.

“L’Amministrazione comunale è ormai da anni impegnata nel costante miglioramento della propria attività e dei servizi offerti alla cittadinanza – ha proseguito Zangoli – utilizzando soprattutto i vantaggi delle nuove tecnologie: digitalizzazione delle pratiche edilizie, servizi online, pagamenti elettronici, helpdesk per la richiesta dell’identità digitale sono solo alcuni degli strumenti che il Comune ha attivato nel corso degli ultimi anni, con una recente accelerazione causata dalla situazione generata dall’emergenza sanitaria”.

“L’obiettivo del nuovo progetto, che ha ottenuto il finanziamento del Pnrr – ha concluso l’assessore al Bilancio – è quello di proseguire questo impegno attraverso la realizzazione di servizi digitali moderni e innovativi disegnati sulla centralità del cittadino e delle imprese, la semplificazione delle interazioni con l’Amministrazione e l’efficienza operativa e di supportare un percorso di innovazione, anche attraverso il mantenimento e l’adeguamento delle applicazioni esistenti in ottica di migrazione al Cloud”.

Nel dettaglio, le azioni concrete riguarderanno la progettazione della migrazione al Cloud, la configurazione e personalizzazione di soluzioni tecnologiche, l’integrazione tra banche dati tramite cooperazione applicativa, la manutenzione della nuova piattaforma applicativa adeguando e integrando i moduli funzionali e di supporto specialistico mirato alla creazione di un “ecosistema informativo” sinergico tra settori dell’ente. La migrazione in massa e messa in sicurezza su Cloud del sistema gestionale coinvolgerà i servizi applicativi di demografici, protocollo, albo pretorio, segreteria, pratiche dello sportello unico per l’edilizia, pianificazione urbanistica, contabilità e ragioneria, economato, gestione economica, trasparenza, organi istituzionali, contratti, ordinanze, tributi, edilizia privata e territorio.

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di un nuovo sito istituzionale con servizi per l’invio e consultazione delle istanze per il cittadino digitale e rispondente alle ultime normative Agid, l’integrazione del sistema di interoperabilità delle banche dati che garantisce maggiore efficienza e celerità nel lavoro quotidiano degli uffici, la realizzazione di una piattaforma per le notifiche digitali, l’implementazione del sistema Spid/CIE/IO e dei pagamenti elettronici.

La medesima variazione di bilancio, infine, destina circa 65mila euro derivanti da oneri di urbanizzazione per il finanziamento di attività del settore territorio per progetti di manutenzione straordinaria. Gli ultimi due punti all’ordine del giorno sono stati approvati con i voti favorevoli della maggioranza, mentre i gruppi di minoranza hanno espresso voto contrario.