Santarcangelo, una convenzione per condividere con la Provincia le funzioni di segreteria

Dopo i preliminari di seduta, compresa la presentazione delle interrogazioni, il Consiglio comunale di mercoledì 27 marzo è proseguito con la discussione degli atti deliberativi all’ordine del giorno. L’assessora alla Scuola e ai Servizi educativi, Angela Garattoni, ha presentato lo schema di convenzione per la gestione in forma associata – tra l’Unione e diversi Comuni della vallata compreso Santarcangelo – del Centro di educazione alla sostenibilità della Valmarecchia. L’atto consente di dare continuità fino al 2028 al funzionamento del Ceas, parte di una rete di centri coordinati dalla Regione, e serve tra l’altro a rinnovare l’accreditamento presso Arpae per la partecipazione ai bandi pubblici. L’attività del Centro riguarda temi come sviluppo equo e solidale, tutela della salute, protezione dell’ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali, coinvolgendo enti e istituzioni del territorio nell’organizzazione di incontri formativi per insegnanti e famiglie oltre a eventi dedicati alla conoscenza della vallata. Per la gestione, affidata alla cooperativa Atlantide, non sono previsti stanziamenti a carico degli enti associati, dal momento che le attività del Ceas sono finanziate attraverso bandi regionali. La delibera è stata approvata dal Consiglio all’unanimità.

Funzioni di segreteria con la Provincia

A seguire, la sindaca Alice Parma ha sottoposto al Consiglio la convenzione tra la Provincia di Rimini e il Comune di Santarcangelo per l’esercizio congiunto delle funzioni di segreteria, che viene rinnovata in considerazione del positivo apporto offerto dalla collaborazione tra i due enti, in particolare nella gestione di procedure complesse come quelle legate al Pnrr o gli interventi post alluvione. La convenzione – che prevede la medesima compartecipazione della precedente (75% Provincia, 25% Comune) – sarà valida dal 1° aprile al 31 dicembre 2024, per garantire la continuità del servizio ma allo stesso tempo consentire alla prossima Amministrazione di decidere se proseguire o meno su questa strada. La Segretaria comunale – dottoressa Maria Lamari, attuare Segretaria del Comune di Como – parteciperà ai lavori del Consiglio già a partire dalla prossima seduta. La delibera è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza (Partito Democratico, Più Santarcangelo, PenSa-Una Mano per Santarcangelo) e l’astensione del gruppo Un Bene in Comune.

Le Community network Emilia-Romagna

L’assessora Angela Garattoni ha illustrato anche l’ultimo punto all’ordine del giorno, lo schema di convenzione per il funzionamento, la crescita e lo sviluppo della “Community network Emilia-Romagna” 2024-2028. L’atto rinnova l’accordo che riunisce la Regione e altri enti pubblici dell’Emilia-Romagna – con il coordinamento di Lepida – in un network di esperti della transizione digitale che hanno l’opportunità di confrontarsi su idee, progetti e buone pratiche, tracciando una direzione comune nello sviluppo tecnologico e la gestione dei fondi Pnrr per la digitalizzazione, con l’obiettivo di ampliare l’uso dei servizi digitali da parte degli utenti, innovare processi e co-progettare interventi. Il network funziona attraverso una serie di comunità tematiche, comprese quelle sulla gestione documentale e i servizi al cittadino alle quali partecipa il Comune di Santarcangelo. Anche questa delibera è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza e l’astensione del gruppo Un Bene in Comune.