Continue minacce a moglie e figlia, sequestrate le armi all'anziano capofamiglia

La richiesta d'aiuto è partita dalla figlia 50enne che, lunedì mattina, si è presentata nell'ambulatorio del medico di famiglia per confidarsi col dottore. Il problema riguardava l'anziano padre della donna che, da diverso tempo, aveva iniziato a minacciare pesantemente la moglie nella loro abitazione di Santarcangelo. Ad impensierire la figlia della coppia era che la situazione potesse sfuggire di mano anche perchè, l'uomo, aveva in casa delle armi regolarmente denunciate. Il timore della 50enne era che, in un accesso d'ira, l'anziano potesse fare qualche sciocchezza. Il sanitario, vista la situazione, si è rivolto immediatamente alle forze dell'ordine chiamando il 112 facendo così scattare l'allarme in Questura con la sala operativa che ha inviato a casa dell'uomo il personale della Squadra Mobile. Con tutte le cautele gli agenti sono arrivati nell'abitazione e contattato la moglie dell'uomo che, oramai disperata, ha raccontato loro una storia di continue minacce e accessi d'ira dovuti alle precarie condizioni di salute del marito. L'uomo, in quel momento, non era in casa e il personale della Questura ha provveduto a sequestrare le armi in suo possesso: una pistola e un fucile da caccia. Mentre la moglie non ha voluto sporgere denuncia nei confronti dell'anziano la figlia, anche lei finita nel mirino delle aggressioni verbali, ha denunciato il padre per minacce aggravate.