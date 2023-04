Controlli fuori dalle discoteche, 300 veicoli fermati. Un uomo scoperto alla guida con patente falsa

Il Corpo Intercomunale di Polizia locale ha effettuato, durante il fine settimana, un servizio di controllo del territorio finalizzato a garantire la sicurezza stradale. La strategia operativa della Polizia locale, guidata dalla comandante Isotta Macini, è stata quella di effettuare posti di controllo in diverse aree della città, tra cui le principali vie di accesso alle discoteche, quali viale Abruzzi e area del Colle dei Pini, strategia volta a garantire massima presenza e visibilità degli equipaggi al fine di scongiurare comportamenti potenzialmente pericolosi.

Sono stati controllati oltre 300 veicoli in transito, per la maggior parte condotti da giovani diretti alle principali discoteche della collina sottoposti a prova etilometrica. Sono state accertate 4 guide in stato di ebbrezza alcolica a carico di altrettanti conducenti a cui è stata ritirata la patente. Un conducente di nazionalità dominicana è stato sorpreso alla guida di autovettura con una patente spagnola risultata falsa: l’uomo è stato deferito quindi all’autorità giudiziaria.

Sono stati inoltre effettuati controlli nei pubblici esercizi dell’area centrale volti a contrastare il disturbo alla quiete pubblica, non rilevando particolari criticità.