Ex Corderie, approvato il piano urbanistico. Per la collettività 2,3 milioni di opere pubbliche

È arrivato nei giorni scorsi dalla Giunta comunale il via libera al Piano urbanistico per l’attuazione dell’ambito “ex Corderie”, l’area compresa tra via della Resistenza, via Dante di Nanni e via Piave, già al centro della variante al Poc1 approvata dal Consiglio comunale a giugno 2022.



In coerenza con quanto approvato dal Consiglio, il Pua prevede un consistente ritorno per la collettività in termini di opere pubbliche, che tra opere di urbanizzazione e contributo di sostenibilità arrivano a sfiorare i 2 milioni e 300mila euro, a cui si aggiungono 157mila euro di monetizzazioni.

Nuova strada e posti auto

Nell’ambito dell’urbanizzazione che porterà alla realizzazione di una nuova e più adeguata sede per il supermercato di via Piave, il privato attuatore dovrà infatti realizzare una strada di collegamento tra la stesa via Piave e via della Resistenza, comprese le rispettive intersezioni, per migliorare la viabilità di un’area storicamente congestionata.



Prevista anche la realizzazione di 67 posti auto suddivisi in tre aree di parcheggio, oltre a un tratto di pista ciclabile di raccordo interno, mentre saranno monetizzati 157mila euro destinati al verde pubblico.

Un'attesa di 30 anni

“Prosegue l’iter per dare una nuova funzione a parte di un’area che attende da più di trent’anni, destinata a diventare un importante snodo all’interno del capoluogo collegando tramite viabilità ordinaria e mobilità sostenibile aree molto frequentate come le scuole medie, il centro sportivo e importanti strade urbane – dichiara l’assessore alla Pianificazione urbanistica, Filippo Sacchetti – un risultato possibile grazie alla regia pubblica, che porterà il privato a realizzare opere per oltre 2 milioni di euro”.



In dettaglio, il valore delle opere pubbliche previste dal Pua ammonta a 1 milione 113mila euro per la realizzazione della strada di collegamento tra via Piave e via della Resistenza, mentre ulteriori 1 milione 181mila euro saranno destinati a opere di urbanizzazione interne al comparto come collegamenti ciclopedonali, parcheggi, sottoservizi e altro.



Le opere private, invece, includeranno lo stabile commerciale di dimensione medio-piccola dove si trasferirà il supermercato di via Piave, più adeguato alla sua attività e comprensivo di parcheggio, oltre a due fabbricati con funzione prevalentemente residenziale.