Il Corpo Bandistico si rilancia con il concerto estivo, al debutto le nuove giovani leve

Un folto pubblico ha accolto con entusiasmo il tradizionale concerto estivo del Corpo Bandistico di San Giovanni in Marignano. Sotto la guida della maestra Tamara Ricci, i circa 40 componenti della banda hanno incantato i partecipanti con un concerto di musiche con brani che hanno spaziato dal classico, alle sigle tv, ai tormentoni, fino alla musica rock ed al cantautorato giovanile. La serata è stata occasione per vedere all’opera le nuove leve del Corpo Bandistico, giovanissimi musicisti che sono partiti dalla scuola a orientamento bandistico fino a entrare nell’organico ufficiale. Grande l’entusiasmo dei presenti che hanno apprezzato particolarmente il repertorio.

Presenti anche il sindaco Daniele Morelli, la vicesindaca Michela Bertuccioli, l'assessora Elisa Malpassi e Diego Olivieri in qualità di referente RivieraBanca per presentare ufficialmente le nuove divise del Corpo Bandistico. Il presidente Mauro Bordoni ha studiato il nuovo logo, caratterizzato dalla torre civica, circondata da musica e grazie al contributo di RivieraBanca ha fatto realizzare le nuove divise in sostituzione delle precedenti ormai datate.

Afferma l’amministrazione: “Il Corpo Bandistico sta vivendo una stagione di rinnovamento: dall’età dei bandisti, al repertorio, fino alle nuove divise è davvero un piacere vedere tutta questa ricchezza! Siamo orgogliosi di vantare una delle bande più antiche d’Italia, più che bicentenarie, e davvero soddisfatti e riconoscenti per la scelta di Riviera Banca di vestire il corpo bandistico con nuove ed eleganti divise. Insieme Amministrazione, privati ed associazioni possono fare tantissimo per il territorio e preservare la cultura musicale, ma anche valorizzare e promuovere l’insegnamento, così come sostenere eventi. Grazie di questa sinergia”.

“Essere vicino a un’istituzione come il Corpo Bandistico di San Giovanni in Marignano - sottolinea Fausto Caldari, presidente RivieraBanca -, è cosa di cui RivieraBanca va orgogliosa. Le bande di paese sono un’istituzione, un bene prezioso per la comunità. Costituiscono nella maggioranza dei casi un valore storico, culturale e sociale. Un bene prezioso da conservare come le tradizioni più importanti. Anche il Credito Cooperativo è nato da realtà di paese, dalla volontà e dall’impegno della comunità. Queste realtà rappresentano un sentimento comune, un desiderio di cooperazione. Sono pertanto molto felice che RivieraBanca abbia contribuito alla donazione delle nuove divise al Corpo Bandistico di San Giovanni in Marignano”.