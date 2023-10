Corre su uno scooter rubato e ferisce un agente. La Polizia lo ferma con lo spray al peperoncino

Gli agenti che sono intervenuti hanno dovuto per difendersi utilizzare lo spray al peperoncino. Ma non è stato sufficiente: un poliziotto è rimasto ferito, riportando una lesione. Una violenta aggressione ha coinvolto uomini della Polizia di Stato durante la mattinata di lunedì (23 ottobre) dopo che erano intervenuti per fermare un cittadino italiano alla guida di uno scooter sospetto, che procedeva lungo viale Regina Margherita con la carenatura anteriore spostata dalla sede originaria.

L’episodio ha inizio attorno alle 11 mentre la Volante della Polizia transita all’altezza del Parco Murri, è in quel momento che si imbatte nello scooter sospetto. Gli agenti hanno così deciso di invertire senso di marcia per procedere con il controllo, ma l’uomo sullo scooter ha iniziato ad accelerare dando vita a un vero e proprio inseguimento. Una volta raggiunto il motorino, il conducente lo ha lanciato a terra e ha iniziato un’ulteriore fuga di corsa. Gli agenti però sono riusciti a raggiungerlo e a bloccarlo, è in quel momento che si innesca l’aggressione: il fuggitivo prima prende una bottiglia di birra piena e cerca di colpire un agente, poi per auto difesa il poliziotto è costretto a ricorrere allo spray al peperoncino. Nella colluttazione un agente rimane ferito, con una lesione.

In considerazione dei fatti accaduti, l’uomo è stato tratto in arresto in attesa del giudizio direttissimo che si terrà nelle prossime ore, per i reati di resistenza a Pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate e deferito in stato di libertà per il reato di ricettazione, in quanto lo scooter risultava essere rubato; oltre ad altre varie violazioni del Codice della Strada.