Crescono la solitudine e l’ansia nei giovani, un incontro al Centro per le famiglie

Crescono la solitudine e l’ansia nei nostri giovani, un malessere crescente e percepito sia nel mondo scolastico che nei servizi, a partire dal Centro per le famiglie, dove sono sempre di più i contatti per richiedere consulenze genitoriali. Se ne parlerà all’incontro dedicato a “Il tempo della solitudine” lunedì 5 febbraio all’IC Marvelli di via Covignano 238, alle ore 20.45 con Tiziana Valer, psicologa e psicoterapeuta, già Responsabile Struttura Semplice Tutela minori Uonpia Rimini.

L’incontro fa parte della rassegna itinerante “Adolescenti e genitori”, nuovi dialoghi da costruire, rivolta a genitori, insegnanti ed educatori di giovani preadolescenti e adolescenti; promosso dall'assessorato alle Politiche educative ed organizzato dal Centro per le Famiglie del Comune di Rimini, in collaborazione con gli Istituti Comprensivi del nostro territorio e con l’Associazione Teatrale Alcantara.

“Cambiamenti, nuovi inizi, aumento del carico di compiti, affrontare le aspettative altrui – spiega Chiara Bellini, vicesindaca con delega alle politiche educative del Comune di Rimini - sono solo alcune delle fatiche con cui si confrontano quotidianamente le ragazze e i ragazzi, che a volte possono sentire il peso delle pressioni sociali e vivere con ansia alcuni aspetti della loro vita. Quali sono i segnali da non sottovalutare per capire se l'ansia sta superando i livelli di guardia? Di questo parleremo insieme nel prossimo incontro della rassegna ‘adolescenti e genitori’, nata proprio dalla percezione e dall’esigenza comune da parte di scuole, istituzioni e servizi di approfondire temi centrali non solo per superare il malessere, ma soprattutto per prevenirlo e sviluppare una idea di scuola del benessere, inclusiva ed empatica”.