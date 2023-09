Dal calcio al padel, con "Back to sport" un sostegno alle famiglie e alle associazioni sportive

Dal volteggio equestre al trampolino acrobatico, dal nuoto sincronizzato al cerchio aereo e ancora i tessuti aerei, il padel, il parkour, l’hockey, le arti marziali e tantissime discipline di ballo. L’offerta delle attività sportive a Rimini è ricchissima di specialità sportive, che si aggiungono a quelle classiche, come il calcio, il basket, il nuoto, la vela, da sempre scelte e praticate dai giovani riminesi. Un caleidoscopio di proposte, messe a punto dalle diverse associazioni sportive presenti sul territorio, che il Comune di Rimini ogni anno rilancia con il progetto denominato "Back to sport”.

L’iniziativa che ha lo scopo di promuovere la pratica sportiva tra i giovani, che per quest’edizione in particolare è rivolta ai nati dal primo gennaio 2006 al 31 dicembre 2017. A questi ragazzi - grazie alla collaborazione degli enti aderenti - viene offerta la possibilità di praticare gratuitamente, nel periodo compreso tra settembre e ottobre 2023, quattro lezioni della disciplina sportiva scelta.



Sono stati 43 in tutto gli enti sportivi che quest’anno hanno aderito al progetto, offrendo complessivamente 41 discipline sportive differenti. Specialità sportive che i ragazzi, residenti nel Comune di Rimini e nati nel biennio 2006-2007, potranno richiedere per un periodo di prova, rivolgendosi direttamente agli enti sportivi, senza nessun vincolo (sport già provato nelle precedenti edizioni del progetto), con la possibilità di effettuare più prove con più discipline e senza nessun obbligo di iscrizione finale. L’organizzazione dei corsi è una prerogativa degli enti, i quali saranno anche i referenti per le informazioni circa i giorni, gli orari, le modalità di svolgimento delle lezioni e, nel caso di disponibilità di posti per ragazzi diversamente abili, anche per la verifica della compatibilità con il richiedente e la disciplina sportiva offerta in prova gratuita.

Da lunedì prossimo è in distribuzione, in tutte le scuole della città, una comunicazione indirizzata ai genitori dei ragazzi, con la quale il Comune informa e promuove sia quest’iniziativa che l’altra, denominata “Borsa di sport”, in partenza nel prossimo autunno. L’elenco delle discipline offerte con tutte le indicazioni per accedere al progetto "Back to sport” (adesione e periodo di prova da settembre a ottobre 2023) sono disponibili nell’apposita pagina web del comune di Rimini al link: https://bit.ly/Back_to_Sport2023.

“Il progetto "Back to sport”, che l’amministrazione ripropone anche per quest’anno - precisa l’assessore allo Sport Moreno Maresi - fa parte delle diverse politiche che il Comune di Rimini mette in campo per sostenere le associazioni sportive e aiutare i cittadini. Un’importante proposta a cui l’amministrazione intende aggiungere anche l’altra iniziativa storica, denominata “Borsa di sport”, che partirà fra qualche settimana. Modi differenti per contribuire a rafforzare una cultura motorio-sportiva che ponga al centro di tutte le iniziative le reali esigenze di bambini, adolescenti e ragazzi, favorendo lo sviluppo di un movimento sportivo finalizzato a diminuire i fenomeni di abbandono, di disagio e di malessere e cercando di contribuire al rafforzamento delle politiche familiari tramite un contributo economico per le famiglie più in difficoltà".