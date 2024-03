"Dammi i soldi o ti ammazzo", professionista minacciato con un coltello per rapinarlo

Momenti di paura per il dottor Luciano Brighi, noto dermatologo di Bellaria, sfuggito per un soffio a un tentativo di rapina da parte di un giovane malvivente armato di coltello. Il medico, nella serata di giovedì, intorno alle 19 aveva lasciato il proprio studio che si trova a ridosso del parco bellariese di Belverde. Mentre stava per raggiungere la propria vettura, parcheggiata poco distante, è stato avvicinato da quello che è stato poi descritto come un ragazzino che lo ha affrontato coltello alla mano. "Dammi i soldi o ti ammazzo" ha urlato il malvivente con il medico 74enne che si è trovato la lama davanti e ha avuto solo il tempo di chiamare in aiuto la propria segretaria che, anche lei, stava salendo in auto. In quel momento, lungo la strada, è passato un furgoncino con le persone a bordo che hanno visto la scena e dopo aver inchiodato sono scese dall'abitacolo.

Vista la situazione, il rapinatore è fuggito nel parco riuscendo a far perdere le proprie tracce e il medico sotto choc è stato soccorso. Nella giornata di venerdì ha sporto denuncia ai carabinieri e, appena la notizia si è diffusa in città, numerosi sono stati gli attestati di solidarietà da parte dei bellariesi. Già da tempo, tuttavia, la zona era stata segnalata per le sue criticità e in particolare per la scarsa illuminazione del parco.