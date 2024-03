Danneggiata condotta del gas metano: strada chiusa e case evacuate

Un gruppo di operai stava facendo alcuni lavori stradali in via del Mare a San Giovanni in Marignano per posare i cavi della fibra ottica quando, intorno alle 13, con la pala meccanica utilizzata per scavare hanno colpito una condotta del metano danneggiandola e provocando la fuoriuscita del gas. E' scattato l'allarme e, sul posto, sono accorsi i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona. Carabinieri e agenti della Municipale hanno provveduto a bloccare il traffico in entrambi i sensi e, allo stesso tempo, per precauzione sono state fatte evacuare le abitazioni nei pressi della rottura. In via del Mare sono intervenuti anche gli addetti alla rete del gas per bloccare il flusso e per riparare la rottura.