La forte pioggia mette in ginocchio Riccione: sottopassi allagati e strade trasformate in fiumi

Strade trasformate in fiumi e sottopassi allagati. La mattinata del 16 maggio si è trasformata in un incubo per gli automobilisti nella zona di Riccione dove, a causa delle forti piogge, si sono registrati numerosi disagi. Le situazioni più critiche, al momento, si registrano nella zona del porto canale dove il sottopasso di via dei Mille è finito sottacqua con la circolazione che è stata bloccata. Problemi anche lungo la Statale 16, nella zona di viale Berlinguer, a causa di allagamenti della sede stradale. Dalla prima mattinata, fino ad ora, nella zona sud della provincia di Rimini sono caduti fino a 90 millimetri di pioggia che, accompagnata dal forte vento, ha causato danni alle alberature. Le forze dell'ordine sono impegnate per deviare la circolazione delle auto mentre il personale del 115 si sta occupando della messa in sicurezza delle piante che, in alcuni casi, sono finite di traverso lungo le strade.