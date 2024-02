Depredano il supermercato di alcolici e poi aggrediscono gli agenti

Sono finiti in manette con le accuse di rapina impropria in concorso e resistenza a pubblico ufficiale i due cittadini italiani che, nel pomeriggio di lunedì, hanno depredato un supermercato di alcolici e poi aggredito gli agenti della Volante intervenuti per fermarli. L'allarme è arrivato in Questura verso le 15.30 dal Lidl di Miramare dove, il responsabile, aveva segnalato la presenza delle persone moleste che avevano sottratto dagli scaffali diverse bottiglie. La pattuglia, arrivata sul posto, si è trovata davanti i soggetti visibilmente alterati che hanno alzato i toni rifiutandosi di fornire le proprie generalità. Per evitare che la situazione degenerasse è stato necessario l'intervento di una seconda Volante.

Segui RiminiToday sul nuovo canale Whatsapp

Quando le divise hanno cercato di portarli fuori dal supermercato i due hanno iniziato a dare in escandescenza spintonandoli nel tentativo di scappare e, nonostante la presenza di quattro agenti, hanno aggredito le divise che cercavano di caricarli sull'auto di servizio. Non senza difficoltà, alla fine è stato possibile bloccarli in sicurezza e portarli negli uffici di piazzale Bornaccini. Anche una volta in Questura, però, hanno continuato a opporre resistenza durante le operazioni di identificazione. Nel frattempo la refurtiva, bottiglie di alcolici per un valore di oltre 100 euro, è stata recuperata e restituita. Al termine delle pratiche di rito, i due sono stati trasferiti nel carcere dei "Casetti" a disposizione della magistratura.