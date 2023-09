Detenuto prende a pugni un agente della Penitenziaria, ennesima aggressione in carcere

La segreteria locale Uspp (Unione sindacati di polizia penitenziaria) di Rimini dà notizia che nella giornata di sabato (16 settembre), si è verificata l’ennesima aggressione ai danni di un agente di Polizia Penitenziaria, un’altra, dopo l’ultima avvenuta 10 giorni fa sempre come “protagonista” malcapitato un altro Agente di Polizia Penitenziaria. Nel pomeriggio di sabato, un detenuto di origine magrebina (che avrebbe già girato parecchi istituti del nord Italia in quanto facinoroso e aggressivo) nel rientrare da un colloquio con l’ispettore di turno, ha dapprima aggredito verbalmente il collega del reparto detentivo per poi passare alle maniere forti sferrando pugni al volto con annessi sputi procurando contusioni ed escoriazioni guaribili in 7 giorni.

Fortunatamente e immediatamente l'agente è riuscito a divincolarsi e a chiudere il cancello che porta al reparto dove l'uomo è recluso per non far degenerare il tutto. "Ormai il conto delle aggressioni si è perso a livello nazionale e l’escalation che si sta avendo a livello locale è lo specchio degli istituti italiani, non è accettabile subire tali aggressioni, ormai questione non più rinviabile. Si chiedono urgenti provvedimenti individuando le giuste soluzioni per garantire in primis l’incolumità degli operatori di polizia penitenziaria e soprattutto la legalità", scrive il sindacato.