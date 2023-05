La Diocesi festeggia gli 800 anni della presenza di Sant’Antonio, ricco calendario di celebrazioni

Quest’anno sono 800 anni della presenza di Sant’Antonio di Padova a Rimini (1223-2023). E per l’occasione verrà organizzato un calendario di eventi: la prima data fissata dalla Diocesi è quella dell’8 giugno, giorno in cui ci sarà la processione del Corpus Domini. Il 13 giugno l’evento clou con la Festa liturgica di Sant’Antonio. La figura del Santo ha lasciato nella città di Rimini segni rilevanti della sua presenza, infatti si documentano importanti miracoli, tra cui due particolarmente noti (la predica ai pesci e la mula che si inginocchia di fronte al Santissimo), avvenuti nel 1223: Antonio era stato inviato da Francesco a predicare per combattere l’eresia catara. A ricordo di questi fatti esisteva una chiesa sul lato destro del lungo canale del porto distrutta dagli eventi bellici del 1944, mentre tutt’ora è conservato un tempietto del ‘600 in Piazza Tre Martiri di proprietà dell’Amministrazione Comunale. Sant’Antonio risulta tra l’altro compatrono della città quindi ha un posto importante nella memoria del popolo.

Per le celebrazioni si è costituito un Comitato composto da varie realtà culturali, civili e religiose (Il Ponte dei Miracoli, I cammini di Francesco in Emilia Romagna, L’Umana Dimora di Rimini, Centro Internazionale Giovanni Paolo II, Confraternita di San Girolamo, Istituto Superiore di Scienze Religiose “Alberto Marvelli”) che proporranno una serie di iniziative.

Il Comune ha concesso il Patrocinio e altre realtà la fattiva collaborazione quali: la Provincia italiana di Sant’Antonio di Padova – Frati Minori Conventuali, il Cammino di Sant’Antonio, l’Ordine dei Frati Minori, il Santuario di Sant’Antonio di Padova dei Paolotti.

Marco Ferrini, portavoce del Comitato: “Il Comitato è formato da realtà culturali che da tempo e in modalità differenti, ‘lavorano’ su Sant’Antonio, unitariamente alla Diocesi di Rimini per la realizzazione di queste celebrazioni. Il logo, realizzato da Giuseppe Mazzotti, raffigura l’Arco d’Augusto sul Ponte di Tiberio, con la scritta 800 che disegna le arcate del ponte, mentre il pesce in basso riporta alla memoria il miracolo dei pesci operato da Sant’Antonio proprio a Rimini. Peccato che tanti segni della presenza di Antonio a Rimini siano andati distrutti (come l’antico oratorio sulla destra del porto), ma questo santo non è un ricordo del passato ma uno stimolo per vivere il presente, l’attualità. Antonio ha infatti utilizzato il metodo del dialogo, dell’incontro, rapportandosi con l’umano. Ha condannato l’ideologia e l’eresia ma non le persone. Antonio ha dunque dei tratti in comune con Rimini, città vocata all’incontro, all’accoglienza e al dialogo”.

Le parole del Vescovo di Rimini Nicolò Anselmi: “Sono rimasto favorevolmente colpito dalla feconda presenza di Sant’Antonio a Rimini, così come dalle tracce non marginali di francescanesimo in Diocesi. Tra i tanti aspetti che caratterizzano il Santo, ne metto due in rilievo: Antonio è un grande teologo e predicatore, il cui stile francescano dell’annuncio non dovremmo affatto dimenticare né chiuderci nel nostro orticello, ma essere capaci di donare, di sentirci vicini ai poveri del mondo; Antonio è un santo dalla grande concretezza: ha edificato e strutturato un gran numero di conventi. Entrambi questi aspetti – la missione e la concretezza – hanno a che vedere con lo spirito romagnolo”.

Il 31 maggio il Vescovo Nicolò è stato invitato a inaugurare le celebrazioni per Sant’Antonio alla Basilica di Padova. L’8 giugno la celebrazione del Corpus Domini, dopo la s. Messa in programma a Sant’Agostino, a Rimini, prevede la processione per le vie del centro storico, con conclusione al Tempietto di Sant’Antonio, in piazza Tre Martiri. “In questa solenne occasione, il Corpo di Gesù in processione abbraccia e benedice tutte le persone della città e di Rimini, esattamente come ha voluto fare Antonio 800 anni fa”.