Diploma di fedeltà per il turista francese che trascorre le sue vacanze a Cattolica dal 1959

Il Vicesindaco e Assessore al Turismo Alessandro Belluzzi ha consegnato la pergamena “Amico di Cattolica” al signor Dominique Friedmann che trascorre le sue vacanze estive a Cattolica dal 1959. Ogni anno parte da Parigi con una parte della propria famiglia dandosi appuntamento nella nostra città con i parenti che abitano negli Stati Uniti per trascorrere insieme due settimane. Cinque generazioni della sua famiglia si riuniscono una volta all’anno all’Hotel Universal e trascorrono le proprie giornate alla spiaggia Altamarea.

“Il rapporto che Cattolica crea con i propri turisti – commenta il Vicesindaco Belluzzi - è qualcosa di veramente speciale, questo grazie anche ad una città che da sempre cerca di migliorarsi per essere più bella ed accogliente. L’affetto che si crea tra i nostri ospiti e gli operatori economici della città, come nel caso del signor Friedmann, conferma che l’ospitalità è uno degli elementi che ci caratterizza e che ci permette di fidelizzare i turisti che ci scelgono di anno in anno”.